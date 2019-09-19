Журнал France Football учредил новую награду имени легендарного советского вратаря Льва Яшина
Она будет вручаться лучшему вратарю европейских чемпионатов.
France Football является учредителем премии «Золотой мяч», вручаемой ежегодно лучшему футболисту мира. А Лев Яшин — единственный вратарь за всю историю, который удостаивался этой награды. Очевидно, что такая своеобразная дискриминация вратарской профессии и подтолкнуло журналистов учредить новый трофей.
Яшин, напомню, является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы-1960. Он был признан лучшим вратарем XX века по версии ФИФА.
Список из 10 номинантов на Яшин трофи будет обнародован 21 октября. А Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотым мячом».
Напомним, что с 1987 года вручается приз лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики