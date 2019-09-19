У здания администрации президента в Москве возобновились пикеты в поддержку актера Павла Устинова

По свидетельству корреспондента RTVi, в очереди стоят несколько десятков человек. Напомним, Павел Устинов получил три с половиной года лишения свободы за применение насилия по отношению к сотруднику Росгвардии. Впрочем, суд не стал рассматривать видеозапись, которая свидетельствует об обратном. Сегодня стало известно, что прокуратура подала жалобу на арест Устинова. Мосгорсуд рассмотрит ее завтра.

Сестра актера Юлия Устинова заявила сегодня, что необходимо поддержать и других фигурантов «московского дела».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что ситуация с делом Павла Устинова развивается в русле закона.