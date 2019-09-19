РПЦ призвала не удалять из школьной программы предметы по основам традиционных религий России

Такую инициативу ранее выдвинули в министерстве просвещения.

Согласно проекту новых стандартов образования, из шести профильных предметов по выбору могут остаться только два: основы светской этики и мировых религиозных культур. Модули же по основам православия, ислама, буддизма и иудаизма, таким образом, в министерстве просвещения хотят исключить. По мнению РПЦ, предполагаемые нововведения могут лишить возможности воспитания детей с учетом мировоззрения в их семьях. Кроме того, в Церкви отметили, что основы православной культуры для школьников в целом по стране выбрали почти 40% родителей, а в отдельных областях – более 80%. Там также настаивают, что подобные уроки оказывает на детей положительное воздействие. Таким образом, считают в РПЦ, преподавание основ традиционных религий и светской этики помогает укрепить государство и гражданское единство, а также бороться с экстремизмом.

Модули по изучению религиозных культур и светской этики были включены в основную школьную программу около десяти лет назад.