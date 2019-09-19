Z Архив новостей новости
5 12 6 697
15:00, 19 сентября 2019

РПЦ призвала не удалять из школьной программы предметы по основам традиционных религий России

Такую инициативу ранее выдвинули в министерстве просвещения.

Согласно проекту новых стандартов образования, из шести профильных предметов по выбору могут остаться только два: основы светской этики и мировых религиозных культур. Модули же по основам православия, ислама, буддизма и иудаизма, таким образом, в министерстве просвещения хотят исключить. По мнению РПЦ, предполагаемые нововведения могут лишить возможности воспитания детей с учетом мировоззрения в их семьях. Кроме того, в Церкви отметили, что основы православной культуры для школьников в целом по стране выбрали почти 40% родителей, а в отдельных областях – более 80%. Там также настаивают, что подобные уроки оказывает на детей положительное воздействие. Таким образом, считают в РПЦ, преподавание основ традиционных религий и светской этики помогает укрепить государство и гражданское единство, а также бороться с экстремизмом.

Модули по изучению религиозных культур и светской этики были включены в основную школьную программу около десяти лет назад.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Мельников публицист

Спасибо за всё Теперь у нас есть такая тенденция, что демократическая общественность призывается за все хорошее, что происходит у оппозиции, благодарить Навального…

5 263 6 30564 15.09
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Владимир Жириновский лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме

Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро… И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь…

5 123 6 14531 18.09
Kрф, белоруссия, украина, политика, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 146 6 21262 16.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Будет ли война? Белый дом хочет показать, прежде всего, Конгрессу, что с уходом главного «ястреба» Дж.Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала «голубиной». Тем более на иранском направлении…

5 99 6 14685 16.09
Kсаудовская аравия, сша, нефть, конфликты, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Пропаганда смертельных ДТП на федеральном телеканале В роли вредителей выступают не авторы проекта, а авторы сюжета. Видимо, им действительно не хватает венков вдоль дорог, раз они выступают против успокоения трафика…

5 46 6 17519 12.09
Kдороги, автомобили, общество, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Личные данные в электронном голосовании Мы боялись взлома снаружи — его не произошло. Мы боялись вброса внутри — его не зафиксировано. Таким образом результат тех, кто проголосовал, зачтен правильно…

5 63 6 11311 17.09
#слушать 19:32 8читать ;смотреть $скачать 4.5 МБ
Блоги

Андрей Турчак: На видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал Секретарь генсовета «Единой России» написал, что ситуация, в которой оказался актёр — вопиющая несправедливость…

5 215 6 38159 18.09
Kсуды, аресты, протесты, политика, власть, события
Блоги

Актриса Дарья Егорова: Мир сошёл с ума Как только я зашла за кулисы, режиссёр спектакля начала орать на меня «кто ты такая что можешь все это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник». Никто из актёров меня не поддержал…

5 86 6 15803 12:34
Kполитика, театр, общество, мнения
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

«Черный список» российских судей Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, фактически показывать пальцем…

5 29 6 5517 09:44
Kрф, суды, правосудие, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Зоя Светова: Российский суд абсолютно деградирует Какой может быть вред, если человек бросает пластиковый стакан в полицейского? Как может пластиковый стакан нанести какой-то существенный вред здоровью полицейского, который весь в броне как космонавт?..

5 104 6 20394 13.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Маршал Конев и другие В чем причина такого отношения к далекой, казалось бы, истории? 30 лет прошло с распада «соцлагеря». Только одна – страх перед сегодняшней Россией. Перед тем, что опять придут и навяжут «дружбу»...

5 299 6 63852 13.09
Kобщество, рф, ес, политика, события
Блоги

Полиция задержала идущего изгонять Путина шамана «Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой»...

5 186 6 39788 08:40
Kякутия, бурятия, рф, общество, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Хорошо, что люди просыпаются. Плохо, что по отдельности И пока актеры не станут выходить за учителей, а учителя за экономистов, ничего не изменится. Перебьют по одиночке…

5 32 6 6794 17.09
Kвласть, общество, солидарность, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Какие реформы готовил Андропов? Какие реформы готовил Андропов? В августовские дни 1983 года ЦК КПСС принял постановление «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины». Я помню это время. Тогда всюду начали искать бездельников…

5 206 6 46042 15.09
8читать ;смотреть
Kссср, история, видео, мнения
Блоги

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций

Вы сами «навальщину» и пестовали В чем обвинят Путина, не знаю. Но лет через 25 он окажется неинтересен, как ненужный пластиковый пакет. Не та личность…

5 316 6 72030 13.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Интервью Разворот

Екатерина Канакова гость: Екатерина Канакова журналист «Эха Москвы» в Чехии (по телефону)

Перенос памятника Коневу в Праге Традиционно этот памятник обливается каждый год краской. И после очередного акта вандализма 22 августа глава администрации района сказал, что восстанавливать не будет, всё, уже дообливались и предложил просто перенести…

5 96 6 22497 13.09
#слушать 11:42 8читать ;смотреть $скачать 2.7 МБ

Популярное за неделю

Новости

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у основательницы канала РЕН-ТВ Ирены Лесневской Об этом сообщила в Твиттере журналист, профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева…

5 39 6 10598
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Массового протеста нет. Власть целехонька. Собянин поздравил москвичей с прекрасными выборами конкурентными. Мы снова лежим вниз лицом…

5 209 6 90885 12.09
#слушать 34:37 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 147 6 21700 16.09
Блоги

Юрий Дудь: Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен… Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье…

5 433 6 183808 17.09
Kаресты, суды, общество, родители, политика, рф, видео, мнения
Блоги

+ «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» Иван Ургант в своём вечернем шоу на «Первом канале» рассказал о приговоре фигуранту «московского дела», которого осудили на 3,5 года за «нападение» на росгвардейца…

5 113 6 119187 18.09
8читать ;смотреть
Kаресты, суды, протесты, митинги, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8069484
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4199883

Сегодня в эфире