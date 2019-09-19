Актрисе Пермского театра дали понять, что могут уволить за поддержку фигурантов «московского дела» со сцены
Актриса Дарья Егорова утверждает, что ей угрожают увольнением за публичную поддержку фигуранта «московского дела» Павла Устинова.
Егорова сообщила, что сегодня встречалась с художественным руководителем театра. Он сообщил ей, что ее выводят из спектакля. Как будет продолжаться сотрудничество актрисы с театром – пока неизвестно.
Актрисе Пермского театра Дарье Егоровой дали понять, что могут уволить за поддержку фигурантов «московского дела» со сцены. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Сегодня я встречалась с Борисом Леонидовичем Мильграмом (художественный руководитель театра – Э.М.), он мне сказал, что меня выводят из спектакля и «дальше мы не знаю как будем продолжать с вами», — вот так мне сказали. «Но, — сказал, — пока вы играете». То есть он дал понять, что меня уволят», — сказала она.
Д.Егорова отметила, что позднее в администрации театра стали отрицать возможное увольнение.
«Я разговаривала с корреспондентом «Медузы», который позвонил в театр, и там стали это отрицать. Сказали, что напишут какое-то официальное письмо по этому поводу. Я жду. Но сегодня мне это дали понять очень четко», — рассказала она.
Вчера после окончания спектакля актриса выступила со сцены в поддержку Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, и других преследуемых фигурантов «московского дела». Режиссер спектакля и коллеги обвинили актрису в нарушении этики театра.