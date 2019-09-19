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06:06, 19 сентября 2019

Суд в Японии должен огласить сегодня вердикт по делу об аварии на АЭС «Фукусима»

Руководителям компании-оператора могут грозить тюремные сроки – до 5 лет.

Подсудимых трое, им всем от 68 до 78 лет. Глава компании TEPCO, Цунехиса Кацумата, и его замы Сакаэ Муто и Ичиро Такекуро обвиняются в халатности, из-за которой погибли люди. Они настаивают, что не могли знать о возможных последствиях. 8 лет назад в результате сильного землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения атомной электростанции на северо-востоке Японии. Далее на трех энергоблоках отказала система охлаждения, произошли взрывы, расплавилась активная зона реактора. Несколько человек погибли. Главным предметом спора в ходе слушаний стала оценка оператором АЭС возможных последствий цунами, пишет японская газета «Asahi Shimbun». Адвокаты винят во всем правительство – якобы оно подготовило ненадежный прогноз. Обвинение считает, что если бы основные процессы на АЭС остановили за пять дней до землетрясения, крупнейшую после Чернобыля ядерную аварию можно было бы предотвратить. Защита утверждает, что для этого у компании не было необходимых данных.

Ранее японские власти обязали компанию TEPCO выплатить компенсацию людям, которым пришлось переселиться из-за аварии на АЭС. Это почти 80 000 человек. Сумму выплат оценивают в 130 млрд. долларов или даже больше.



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