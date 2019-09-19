В Брюсселе сегодня пройдут переговоры по газу с участием России, ЕС и Украины

Предметом беседы станут европейские энергетические нормы, а также новый контракт на транзит топлива.

Переговоры с российской и украинской делегациями проведет зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Москву и Киев будут представлять главы министерств энергетики обеих стран Александр Новак и Алексей Оржель. Также в консультациях примут участие руководители «Газпрома» и «Нафтогаза», передает ТАСС. Главный вопрос на повестке – транзит российского газа через Украину. По данным источников агентства, ЕС предлагает сторонам заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием прокачки не менее 60 миллиардов кубометров газа в год. С приближением следующего года этот вопрос становится все актуальнее, поскольку действие текущего договора прекратится 1 января. Киев тоже заинтересован в долгосрочном контракте, но основные расхождения вызывают объемы прокачки топлива.

Ранее «Газпром» предложил продлить действующий контракт на год, но Украина выступила против.