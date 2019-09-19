Саудовская Аравия представила доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты Saudi Aramco

Удар был совершен иранскими беспилотниками. Об этом сообщил представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки Аль-Малики:

«Нападение было совершено с севера. Атака исходила не из Йемена, хотя Иран и пытается сфальсифицировать факты и доказать, что это не так. В ходе нападения были использованы крылатые ракеты, всего были применены 25 дронов и ракет. При этом дроны отличались от тех, которые используют хуситы. Для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing».

Все фрагменты с места атак, которые были обнаружены и проанализированы, указывают на Иран, подчеркнул Аль-Малики.