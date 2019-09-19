Мосгордума сегодня проведет первое заседание после выборов

Польза для граждан от тех, кто стал депутатом благодаря «Умному голосованию», будет зависеть только от самих парламентариев, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.



По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», 13 кандидатов от КПРФ, четыре представителя «Яблока» и три кандидата «Справедливой России».