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Эксклюзив Эха 06:03, 19 сентября 2019

Мосгордума сегодня проведет первое заседание после выборов

Польза для граждан от тех, кто стал депутатом благодаря «Умному голосованию», будет зависеть только от самих парламентариев, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», 13 кандидатов от КПРФ, четыре представителя «Яблока» и три кандидата «Справедливой России».



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