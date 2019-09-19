Российские врачи подписали обращение в поддержку фигурантов «московского дела»

Более 350 врачей подписали обращение в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».

Авторы отмечают, что «с тревогой и возмущением» следят за процессом, в рамках которого «продолжают выносить несправедливые решения». «Людей бьют, административно и уголовно преследуют, а потом – избирательно и заведомо жестоко судят за их гарантированное Конституцией право свободно высказывать свое мнение и свободно собираться для его выражения», — говорится в письме, которое опубликовала в Фейсбуке журналист Катерина Гордеева.

Авторы напоминают, что «уже больше двух лет по всей стране катятся так называемые «врачебные дела». Некоторых коллег удалось спасти от тюрьмы, но многие находятся в неволе, а есть и такие, которые не дожили до освобождения. «Московское дело», по мнению подписантов, ярко высветило, что происходящее в медицине — лишь частное проявление общего кризиса судебной системы. Они требуют «освободить несправедливо осужденных, закрыть сфабрикованные уголовные дела и дать адекватную оценку действиям тех, по чьей вине пострадали невиновные люди».

Ранее открытые письма в защиту фигурантов «московского дела» опубликовали священники, школьные учителя, издатели и литераторы.

Актеры накануне стояли с одиночными пикетами у администрации президента. Так они поддержали коллегу Павла Устинова и других фигурантов так называемого «московского» дела. Это повышает уровень гражданской сознательности в целом, сказал в эфире «Эха» один из участников пикетов, актер театра «Гоголь-центр» Никита Кукушкин.

В одиночных пикетах также приняли участие артисты Никита Ефремов, Александра Бортич, Александр Молочников и многие другие.