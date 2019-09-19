Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

На снимке, который на днях опубликовал журнал «Тайм», Джастин Трюдо в тюрбане и с черным гримом. Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх, который является сикхом и сам носит тюрбан, обвинил главу правительства в расизме. Трюдо пояснил, что в 2001 году был в костюме Аладдина на закрытой вечеринке. «Я сожалею, я должен был тогда хорошо подумать. Я прошу у канадцев за это прощения», — сказал политик. Его цитируют местные СМИ. В Канаде в настоящее время идет предвыборная кампания. Парламентские выборы намечены на 21 октября