Бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен создать черный список судей после приговора Павлу Устинову

У него не было правонарушения, но он получил реальный срок, отметил уполномоченный по правам предпринимателей. В своем «Фейсбуке» Титов добавил, что подобное беззаконие идет и в бизнес. По его словам, составлением черного списка займется экспертная группа. В перечень будут включать судей, в решении которых специалистами усматриваются существенные нарушения.

Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко ранее приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии. Между тем, на видеозаписи инцидента Устинов не сопротивляется, когда несколько силовиков его избивают.

В защиту Устинова и других фигурантов «московского дела», задержанных на акциях или после протестов, выступили актеры, священники, учителя и другие профессиональные сообщества.