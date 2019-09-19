Суд не стал лишать родительских прав мать девочки из Ингушетии, которая подверглась домашнему насилию

Рассмотрение дела Лидии Ажиговой приостановлено из-за отсутствия достаточных доказательств, сообщила в «Инстаграме» уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. По ее словам, у следователей к матери ребенка нет. Девочка жила со своей тетей, которая была арестована. В начале июля ребенка доставили в больницу Ингушетии с многочисленными травмами, потом перевезли на лечение в Москву. Врачам пришлось ампутировать ей кисть и предплечье.