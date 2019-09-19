В Петербурге накануне напали на двух кандидатов в муниципальные депутаты

В Андрея Старикова бросал камни брат главы окружного избиркома, а Ульяну Тимофееву толкнули в муниципалитете, и она ударилась головой о косяк двери. Об этом сообщает издание «Медиазона». Оба пострадавших кандидата добиваются пересмотра результатов голосования в округе Новоизмайловский, где несколько дней не работает избирком. Выборы муниципальных депутатов прошли в Петербурге 8 сентября, но итоги до сих пор не объявлены. но итоги до сих пор не объявлены.