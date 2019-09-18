Студенту Уральского госэконом университета в Екатеринбурге пригрозили отчислением из-за сексуальной ориентации

Студенту Уральского государственного экономичкеского университета в Екатеринбурге пригрозили отчислением из-за сексуальной ориентации. О том, что может потерять место в вузе он узнал из разговора с проректором.

Студента вызвал проректор Роман Краснов и потребовал забрать документы из университета в связи с подозрением в сексуальном влечении к мужчинам. Основанием для вывода о том, что молодой человек — гей, стало участие студента в группе ЛГБТ-сообществ в социальных сетях. Также во время разговора юноше указали, что у него розовый сотовый телефон. У него есть девушка, но это в глазах начальства, недостаточный аргумент. Роман Краснов в разговоре с корреспондентом агентства ЕАН подтвердил, что в вузе работает группа, которая следит за поведением студентов, в том числе в соцсетях. Государственный вуз должен следить за моральным обликом учащихся, уверен проректор. При этом на вопрос,

является ли участие в группах ЛГБТ-сообщества основанием для отчисления.



Добавим, представители ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге уже выразили готовность оказать поддержку студенту, а местный правозащитник Алексей Бушмаков объявил, что будет защищать интересы студента в суде, если его действительно отчислят.