Национальный родительский комитет попросил не вводить обязательный ЕГЭ по английскому языку

Соответствующее обращение направлено в Министерство просвещения.

Делать госэкзамен по иностранному языку третьим обязательным для выпускников 9-х и 11-х классов российских школ наряду с русским языком и математикой нецелесообразно. Нововведение не будет иметь никакого положительного эффекта и лишь необоснованно повысит нагрузку на детей, сказала «Эху» председатель межрегионального общественного движения Ирина Волынец.

Конечной целью Национального родительского комитета является полная отмена всех ЕГЭ и ОГЭ из-за их бесполезности и даже вреда, отметила Ирина Волынец.

Качество знаний не зависит от итогового госэкзамена, сказала «Эху» учитель английского языка одной из московских школ Надежда Иванченко

Надежда Иванченко подчеркнула, что в российских школах существует колоссальная разница в уровне преподавания иностранного языка.

В то же время в Минпросвещения пояснили, что введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку продиктовано требованиями современного рынка труда. Этот навык «необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования», — сказали в пресс-службе ведомства, отметив, что важно обеспечить как возможность качественного изучения предмета во всех школах страны, так и процесс контроля знаний.

Планируется, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным для получения аттестата с 2022 года. А уже будущей весной экзамен пройдет в тестовом режиме в нескольких регионах.