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18:20, 18 сентября 2019

Александр Беглов сегодня официально вступил в должность губернатора Петербурга

Спецоперация «Инаугурация» началась задолго до прибытия гостей. Мариинский дворец, где должна была пройти церемония, еще рано утром оцепил омон. Людей, которые хотели просто пройти мимо, отправляли в обход Исаакиевской площади. С проблемами столкнулись даже многочисленные гости: машинам чиновников было не подъехать, из за перекрытий, людям в синих костюмах приходилось пешком добираться до входа. Водитель авто главы комитета по образованию Жанны ВОробьевой умолял пропустить машину поближе: полицейским объяснял цитирую: она раздетая по улице идти не может, ее к подъезду прямо нужно” К назначенному часу в мариинском дворце все равно собрались сотни людей, впрочем известных лиц было не так много. Журналисты не заметили ни митрополита Варсонофия, ни директоров главных петербургских музеев, ни художественных руководителей театров. Зато было множество людей в погонах в том числе представители казачества. Интересно, что членов городского правительства не жаловали, их не пустили в зал, где проходила инаугурация, а заставили смотреть трансляцию событий в отдельном помещении. То же самое сделали и с журналистами — за церемонией они также наблюдали по телевизору.. Впрочем все действо заняло всего полчаса. Александру беглову вручили цепь со знаком губернатора, Он сразу же объявил, что Валентина Матвиенко останется сенатором от петербурга. Валентина Ивановна его поблагодарила и пообещала помогать городу
«Я буду привлекать федеральные средства, всеми силами помогать, соблазнять инвесторов»
Беглов в своей речи пообещал работать на благо Петербурга и перечислил некоторые свои заслуги.
Крайне важно, что мы сделали городскую власть более открытой, мы наладили контакт с жителями”
Дух открытости власти так и витал по залам среди плеч десятков сотрудников ФСО, которые никого не подпускали к главным действующим лицам. Сам Беглов, видимо чтобы доказать правоту своих слов, покинул мариинский дворец через черный ход..

ТОржественная вечеринка в честь инаугурации Беглова сегодня вечером пройдет в таврическом дворце



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