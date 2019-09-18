Следствие просит арестовать адвоката Дагира Хасавова

Его задержание, по предварительным данным, связано с делом бывших дагестанских высокопоставленных чиновников.

Две статьи, которые в юридическом сообществе иногда называют еще «адвокатскими», фигурируют в деле Дагира Хасавова. Это – воспрепятствование правосудию, и «подкуп или принуждение к даче показаний». Если по одной ему может грозить крупный штраф или до двух лет лишения свободы, то по другой уже — до 7 лет. Задержали адвоката накануне в здании Лефортовского суда. В тот момент он находился на процессе против бывших высокопоставленных чиновников Дагестана. Сообщалось, что Хасавов представляет интересы бывшего главы правительства республики Абдусамада Гамидова и его зама, экс-министра экономики республики

Раюдина Юсуфова. Его коллега Эдуард Исецкий сказал агентству ТАСС, что обвинение связано с комментариями по делу. Их Хасавов разместил в социальных сетях. По словам адвоката Исецкого на защитников бывших дагестанских чиновников в последнее время оказывалось давление. А суд несколько раз оцепляли десятки вооруженных сотрудников для государственной защиты прокуроров. Однако следователи настаивают, что у них есть данные об угрозах одному из свидетелей. И даже попытке шантажа в составе преступной группы, передает агентство «Интерфакс». В середине июня представитель одного из потерпевших предприятий объявил на слушаниях, что они отказываются от претензий к обвиняемым, и не будут подавать гражданский иск. В результате по ходатайству прокурора суд объявил, что дальнейшее разбирательство будет проходить в закрытом режиме. Сам Хасавов вину отрицает.

Хасавов также представлял интересы осужденного по обвинению в мошенничестве бывшего сотрудника УФСБ по Москве и Московской области Владислава Новикова, бывшего имама московской мечети Махмуда Велитова, бывшего полпреда в Сахалинской области Виталия Гулия.