Суд вернул в прокуратуру дело Губайдулина, бросившего пластиковую бутылку в сторону полицейского на акции протеста

Суд вернул в прокуратуру дело Айдара Губайдулина, бросившего пластиковую бутылку в сторону полицейского на акции протеста. Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде и освободили в зале суда.

На заседание по делу Губайдулина в Мещанский суд пришли около 70 человек, в основном журналисты и сторонники обвиняемого. Ожидалось, что сегодня суд исследует видеозапись, на которой обвиняемый бросает в полицейских бутылку, и, вероятно, уже вынесет приговор. Однако процесс сразу пошел не по плану: прокурор неожиданно для всех выступила с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру, объяснив это необходимостью уточнить фабулу обвинения. Возражений не возникло ни у кого, включая потерпевшего полицейского Артема Килова. Все это заняло буквально пару минут, после которых был объявлен полуторачасовой перерыв, а судья Олеся Менделеева удалилась в совещательную комнату.

В полдень заседание возобновилось. Судья удовлетворила ходатайство прокурора и сменила меру пресечения Губайдулину на подписку о невыезде. Под громкие аплодисменты всего зала обвиняемого выпустили из стеклянного аквариума, и он наконец смог обнять родных. Такое решение стало возможным в том числе благодаря резонансу вокруг жесткого приговора актеру Павлу Устинову, позднее рассказал журналистам адвокат Губайдулина Максим Пашков.

Вскоре из здания суда вышел и сам Губайдулин. Он рассказал, что хочет немного отдохнуть после того, как больше месяца пробыл в СИЗО.

Свою вину в ходе процесса Губайдулин не признал. По его словам, он действительно бросил пустую платиковую бутылку в порыве эмоций, но ни в кого не целился.

Губайдулин обвиняется по так называемому «московскому делу» о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. Ранее к реальным срокам по этому делу уже приговорили семерых человек.