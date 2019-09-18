Фигурант дела о брошенной бутылке в сотрудника Росгвардии Губайдуллин назвал свое освобождение под подписку о невыезде «маленькой победой»

Фигурант дела о брошенной бутылке в сотрудника Росгвардии Айдар Губайдуллин назвал свое освобождение под подписку о невыезде «маленькой победой». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока непонятно, чем это кончится, я думаю, сейчас это наша маленькая победа, а как будут события развиваться дальше – время покажет», — сказал он.

А.Губайдуллин добавил, что возбуждение уголовного дела не повлияло на его активную политическую позицию.

«Я считаю, что люди вправе выходить мирно, без оружия и доводить до власти свою точку зрения. Если таких людей не будет, то наше общество зайдет в тупик, и нам будут сверху диктовать свою волю и ущемлять наши права», — сказал он.

26-летнего программиста А.Губайдуллин обвинили в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, во время протестной акции 27 июля программист кинул пластиковую бутылку в сотрудника Росгвардии. Она пролетела мимо. Сегодня в Мещанском суде ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.