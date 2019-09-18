Сегодня продолжилась общественная кампания поддержки актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Акция из интернета переместилась в офлайн, к приемной администрации президента.

Первым в одиночный пикет еще утром встал актер Александр Паль, запустивший в понедельник вечером актерский флэш-моб в интернете.



Нетрудно заметить, что кампания в поддержку Устинова затронула даже тех деятелей, которые обычно предпочитают оставаться в стороне от политики или правозащиты. О деле Устинова в своей программе говорил даже Иван Ургант на Первом канале.

Сегодня к поддержке актера подключился один из самых знаменитых в мире российских режиссеров, Андрей Звягинцев, который обратился к Владимиру Путину. Это видео опубликовал телеграм-канал МБХ-Медиа. Еще одним аспектом кампании в поддержку Устинова стало письмо, которое подписали несколько десятков священников. На портале «Прав.мир» они выразили убеждение в необходимости пересмотра приговоров фигурантам «московского дела». Директор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус сказал нам, что подписать это письмо было для него делом совести. В Русской православной церкви это обращение вызвало очевидное замешательство. Заместитель председателя отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в интервью нашей радиостанции назвал письмо священников политической декларацией. По словам Кипшидзе, священникам «разумнее было бы собрать деньги на знающего адвоката, чем подписывать декларации в защиту осужденных» Впрочем, позже в официальном комментарии Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русская православная церковь отметила, что проверит, нарушались ли права осужденных по делу о беспорядках в Москве. В заявлении говорится, что проверку проведет правозащитный центр Всемирного русского народного собора, учитывая «общественную значимость судебных процессов». За Павла Устинова и других фигурантов «московского дела» вступились и школьные учителя. «Оставаться безучастными к судьбе ребят нельзя», — убежден один из авторов письма, учитель словесности «Новой школы» Сергей Волков. Волков рад, что письмо учителей вышло практически одновременно с обращением священников в защиту заключенных. Адвокат Анатолий Кучерена будет защищать актера Павла Устинова. Незадолго до этого глава правозащитной ассоциации Агора написал в своем Телеграм-канале о том, что Анатолия Кучерену «некто» настойчиво рекомендовал семье Устинова, — цитирую, — «дабы он мог продемонстрировать в апелляции в Московском городском суде всю мощь и славу отечественной адвокатуры».