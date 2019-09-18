Общественная наблюдательная комиссия Москвы просит главу Росгвардии провести проверку по жалобе актера Устинова
Общественная наблюдательная комиссия Москвы просит главу Росгвардии провести проверку по жалобе актера Павла Устинова, который утверждает, что был избит при задержании 3 августа. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников. Правозащитник подчеркнул, что Устинов жалуется на многочисленные травмы. В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к бойцу «Росгвардии». Актер не признал вину. Он подчеркивал, что случайно оказался в месте проведения протестной акции 3 августа. В защиту актера развернулась масштабная общественная кампания. Приговор обжаловали. Сегодня стало известно, что защищать Устинова будет адвокат Анатолий Кучерена. Он сам подтвердил это агентству ТАСС.