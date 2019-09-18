Приговор актера Устинова привлек внимание его коллег и к другим фигурантам «московского дела» – актер «Гоголь-центра»

Приговор актера Павла Устинова привлек внимание его коллег и к другим фигурантам «московского дела». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» актер театра «Гоголь-центр» Никита Кукушкин.

«Да, конечно, там (во время одиночных пикетов – Э.М.) были плакаты – «Свободу Павлу Устинову», «Свободу Егору Жукову» и другим фигурантам «московского дела». Очевидно, что люди, которые до этого боялись высказать свою позицию, проявили внутрицеховую солидарность. Впоследствии, понятное дело, что они будут проявлять солидарность и по отношению к другим несправедливым вещам, которые происходят. Очень многие из них в первый раз решили открыто высказать свою позицию «, — сказал он.

Н.Кукушкин призвал актеров не принимать участие в «пропагандистских проектах».

«Не надо сотрудничать с кинокомпаниями, продюсерами и режиссерами, которые предлагают пропагандистские проекты, и, по возможности, не создавать славу театрам, которые были выделены по причине, что там высказывают лояльность власти. Система питается, по сути, талантами и энергией людей, если мы не будем собою питать эти действия и мероприятия, то их просто не будет», — сказал он.

Актеры вышли сегодня на одиночные пикеты у здания администрации президента в поддержку своего коллеги Павла Устинова, который уже получил три с половиной года лишения свободы. Следствие утверждало, что он применил насилие в отношении бойца Росгвардии во время протестной акции. При этом суд не стал рассматривать видеозапись, которая свидетельствует об обратном