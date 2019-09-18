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17:03, 18 сентября 2019

Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, по некоторым данным, начал сотрудничать со следствием

Экс-начальник банковского отдела ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве в особо крупном размере, по некоторым данным, начал сотрудничать со следствием. После проверки изложенных им фактов могут последовать новые аресты.

Полковник подал заявление о заключении досудебного соглашения. Он готов рассказать обо всех известных ему эпизодах преступной деятельности, а также сообщить об участии в них других бывших и действующих сотрудников ФСБ, в том числе, своего предшественника на посту руководителя управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова. Об этом рассказал «Росбалту» источник в спецслужбах. По его словам, сам Черкалин раскаивается, что принимал участие в подобной деятельности, и уже дает показания по ряду эпизодов. Собеседник агентства отметил, что в ФСБ приходят бизнесмены и банкиры, «которые столкнулись со связкой Фролов-Черкалин» и другими связанными с ними лицами. Они рассказывают, какие суммы передали за общее покровительство и услуги. «Но из-за отсутствия доказательной базы большинству материалов дать ход не получается. С показаниями Черкалина расследование по некоторым подобным эпизодам, возможно, удастся сдвинуть с мертвой точки», — пояснил источник.
Напомню, Черкалин и Фролов были задержаны в апреле этого года. В ходе обысков в их квартирах обнаружено денег и ценностей на 12 миллиардов рублей.

Ранее в совместном расследовании изданий «Проект» и The Bell говорилось, что руководство управления «К» годами «крышевало» банковскую отрасль.



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