Режиссер Андрей Звягинцев присоединился к общественной кампании в поддержку осужденного актера Павла Устинова

Двукратный номинант на премию «Оскар» записал видеообращение, адресованное президенту Владимиру Путину. Видео опубликовал телеграм-канал «МБХ-медиа».

Начиная с понедельника, известные общественные, культурные, политические деятели выступают в защиту Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику «Росгвардии». В Кремле сегодня заявили, что им известно об акциях в поддержку актера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что приговор обжалован и призвал дождаться апелляции.