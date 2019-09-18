Около 120-ти человек остаются в очереди у администрации президента, где проходят одиночные пикеты в поддержку Устинова

Не менее ста двадцати человек, несмотря на дождь, остаются в очереди у администрации президента, где проходят одиночные пикеты в поддержку Павла Устинова. Об этом сообщает телеканал «Дождь». С начала пикетов прошло уже больше пяти часов. Основные участники акции – актеры, пришедшие поддержать своего коллегу. Одиночные пикеты в защиту Павла Устинова проходят сегодня и в Петербурге, — пишет сайт «Фонтанка». В них участвуют пять актеров. Массовый флешмоб в поддержку Павла Устинова продолжается третий день. Участники требуют отмены приговора актеру, осужденному на 3 с половиной года колонии по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста. Сам Устинов не раз подчеркивал, что в протестной акции не участвовал.