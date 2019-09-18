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16:31, 18 сентября 2019

Прокуратура Ленинградской области нашла нарушения в деятельности Гатчинской епархии

Прокуратура Ленинградской области нашла нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, произошедшего во время крещения ребенка. В ведомстве говорят о нарушении прав несовершеннолетнего. В августе на игумена Хотина написали заявление с жалобой на жестокое обращение с ребенком во время обряда. Сотрудники прокуратуры пришли к выводам, что священник был агрессивен по отношению к ребенку. Мальчик получил травму. При этом священнослужитель, как говорят в ведомстве, не прекратил обряд, несмотря на попытки родственников ему помешать. Сам игумен Хотин вину не признал. Комментируя инцидент, он говорил, что обряд прошел бы намного спокойнее, если бы мать мальчика закатывала поменьше истерик, — пишет РБК. Игумена отстранили от служения.



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