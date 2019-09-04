Фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко приговорили к трем с половиной годам колонии

Об этом сообщает Медиазона. Судья Мещанского районного суда Олеся Менделеева сообщила, что судом установлено, что в результате действий Коваленко потерпевшие испытали физическую боль. Показания свидетелей защиты Олега Козловского и Инги Кудрачевой судья не может принять во внимание, поскольку это «их субъективное мнение».

При назначении наказания судья учла смягчающие обстоятельства: явка с повинной (от которой подсудимый отказался), состояние здоровья, пожилая мать, то что Коваленко был донором и не был судим.