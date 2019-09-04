Следователи возбудили 4 уголовных и 200 административных дел за полгода об участии в нежелательной организации

Российские следователи возбудили 4 уголовных и 200 административных дел за последние полгода по статье об участии в нежелательной организации. Наказание предполагает до 6-ти лет лишения свободы. В Генпрокуратуре добавили, что будут и дальше признавать нежелательной деятельность тех иностранных структур, которые спонсируют протесты, — передает агентство ТАСС. Кроме того, надзорное ведомство считает, что правоохранительные органы в ходе разгона неразрешенных акций действовали профессионально и в соответствии с законом.