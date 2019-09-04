Британский премьер-министр Борис Джонсон пригрозил назначить на 15 октября внеочередные выборы в Палату общин

Это произойдет, если парламент примет законопроект, который даст возможность вновь отложить выход страны из Евросоюза. Кроме того, этот документ блокирует Лондону возможность осуществить брекзит без соглашения с Брюсселем. По мнению Джонсона, для королевства это будет означать сдачу в плен.

Тем временем правящая Консервативная партия исключила из своего состава два десятка депутатов, которые выступили против Джонсона на голосовании в Палате общин.