Глава Приморья предложил возобновить систему распределения молодых специалистов, которые учатся на бюджетной основе

Глава Приморья Олег Кожемяко предложил возобновить систему распределения молодых специалистов, которые учатся на бюджетной основе, в том числе, на Дальний Восток. По его словам, молодежные коллективы могли бы получать налоговые льготы и различные преференции при проведении конкурсных процедур. Сегодня Владимир Путин сказал, что численность населения на Дальнем Востоке продолжает снижаться. Он отметил, что пока тех, кто уезжает из этого региона больше тех, кто приезжает.