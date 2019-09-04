Немецкий медиахолдинг Deutsche Welle может быть лишен аккредитации в России

На этом будет настаивать думская комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России, если представитель этого СМИ не придет на ее заседание. По словам главы комиссии Василия Пискарева, это необходимо для выяснения освещения Deutsche Welle протестных акций в Москве. Шеф московского бюро холдинга на сегодняшнее заседание не пришел.

Напомним, ранее на деятельность Deutsche Welle обращала внимание официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

В Deutsche Welle ранее все обвинения отвергали. Представитель холдинга говорил, что на сайте в нейтральном тоне сообщалось обо всех московских протестах.