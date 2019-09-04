Горбунов: Москва готова к предстоящим 8 сентября выборам в Городскую думу

Москва готова к предстоящим 8 сентября выборам в Городскую думу, сообщил глава Горизбиркома Валентин Горбунов. По его словам, предусмотрены меры на случай возможных провокаций. Горбунов отметил, что досрочно на сегодняшний день проголосовало менее 1% избирателей.

Оппоненты из-за границы использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций в России и дестабилизации политической ситуации в столице. Так считает глава Комиссии Совета Федерации по иностранному вмешательству Андрей Климов. По его словам, на фоне спада протестов началось смещение акцентов с выборной тематики на защиту прав человека.