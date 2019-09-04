В Сочи семья онкобольного, лишившаяся жилья из-за Олимпиады, оказалась на улице

Пансионат «Нептун», где они жили с 2011 года, закрывают. Они оказались там последними жильцами.

Приставы вместе с полицией «вынесли на матрасе больного онкологией мужчину на улицу и положили у входа», где стояла и плакала его жена, пишет «Кавказский узел». Силовики не дали собрать вещи, опечатали дверь, где лежат, в том числе жизненно необходимые лекарства, и уехали, не оставив никакого документа о выселении. Идти им некуда. «Даже нет зубных щеток, чтобы хоть в фонтане почистить зубы», — сетует Наталья Мартынова. По ее словам, из-за тяжелого заболевания главы семейства у них нет средств на аренду жилья и тем более — на покупку квартиры.

Судебные приставы заявили, что у них на руках имеется решение суда. Инициатором иска выступила администрация Сочи.

Ранее «Югра.ру» писала, что у властей города нет оснований для предоставления Мартыновым нового жилья. В мэрии пояснили, что их дом был построен самовольно, прав на землю не было. Поэтому, когда эта территория ушла под застройку Олимпийского парка, семья не могла ни на что претендовать. Тем не менее, администрация Адлерского района их временно заселила в пансионат.

Всего в рамках подготовки к Олимпиаде-2014 в Большом Сочи переселению подверглись около 2,5 тысяч человек. Часть из них до предоставления новых квартир поселили на нескольких этажах пансионата «Нептун». Там же в последние годы проживали граждане, лишившиеся жилья из-за стихийных бедствий.