Комиссия Госдумы может обратиться в МИД за лишением аккредитации Deutsche Welle

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России может обратиться в МИД за лишением аккредитации Deutsche Welle в России, если немецкий медиахолдинг не даст ответы на обвинения в распространении призывов к участию в несогласованных митингов. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, шеф московского бюро Deutsche Welle отказался участвовать в сегодняшнем заседании комиссии.

ПЛЕНКА-ПИСКАРЕВ

Пискарев подчеркнул, что комиссия Госдумы обратится в Бундестаг с просьбой ускорить проведение встречи с представителями Deutsche Welle.