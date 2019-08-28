Онкобольного с женой в Сочи выселили из пансионата на улицу. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

По словам омбудсмена, в 2011 году это жилье им предоставили по распоряжению мэра города, а на месте прежнего дома построили объекты для Олимпиады. Теперь же пансионат продают, а спецфонд закрывают.

«Ознакомившись с ситуацией, я не нахожу ответа на несколько вопросов. Почему администрация города подала иск, заведомо зная, что она не решила жилищную проблему этого тяжелобольного человека. Понятно, что имущественный комплекс продается, но это не основание для того, чтобы вышвырнуть человека на улицу. К тому же данный земельный участок был изъят для нужд государства еще во времена строительства Олимпиады. Все это время никто не озаботился судьбой больного, он жил в маневренном фонде, который располагался в этом учреждении, а сейчас вдруг такое решение возникло», — отметил С.Мышак.

Он добавил, что у него есть вопросы и к суду. «На основании чего судья принял такое решение? Ведь Конституция провозглашает жилищное право как незыблемое право гражданина РФ», — подчеркнул С.Мышак.

Омбудсмен сообщил, что обратился к прокурору Краснодарского края с просьбой принять меры реагирования в соответствии с законом, а также назначил проверку по данному факту. «Кроме того, я обратился к мэру Сочи, чтобы он дал пояснения», — добавил С.Мышак.

Он заверил, что будет следить за ситуацией и добиваться восстановления нарушенных прав пострадавшего.