Избирательная система России готова к Единому дню голосования, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова

По ее словам, завершается сбор заявлений в рамках системы «Мобильный избиратель» и формирование списка наблюдателей. В Единый день голосования 8 сентября пройдут прямые выборы губернаторы в 16-ти регионах, еще в трех субъектах выберут парламенты.

Центризбирком остается самостоятельной структурой, независимой, в том числе и от администрации президента, — сказала Памфилова.

Памфилова подчеркнула, что избирательные кампании всех уровней в этом году отличаются низким уровнем отказа в регистрации.