Сборная России может завоевать 40-50 медалей на Олимпийских Играх в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава национального олимпийского комитета Станислав Поздняков отметил, что вектор в современном спорте смещается на Восток. Команды Китая, Кореи и Японии входят в число лидеров мирового спорта. В регионе пройдут две предстоящие олимпиады – летняя в Токио и Зимняя в Пекине в 2022 году. Это третьи подряд Игры Дальнем востоке, если учесть Пхенчхан 2018 года. Для сборной России очень важно выступить под собственным флагом и пока этому ничего не препятствует. Поздняков уверен, что наши спортсмены услышат в Токио российский гимн, иными словами золотые медали будут. Президент ОКР полагает, что сборной России по силам завоевать примерно 40-50 медалей. Олимпийские лицензии будут получены в примерно 20 видах спорта. Поздняков полагает, что всего ОКР повезет на Игры около 300 спортсменов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.