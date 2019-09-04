DW могут лишить аккредитации в РФ, если СМИ не даст ответы на обвинения в призывах к участию в митингах

Немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если СМИ не даст ответы на обвинения в распространении призывов к участию в несанкционированных митингах, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании. Комиссия направила в главный офис телерадиокомпании повторное приглашение.

По словам Пискарева, комиссия надеется на помощь Бундестага для встречи с руководством «Немецкой волны».