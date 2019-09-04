Тверской суд Москвы начинает рассматривать по существу уголовное дело 34-летнего программиста Константина Котова

Он постоянный участник протестных акций. Его обвиняют по так называемой «дадинской статье» — в многократном нарушении правил публичных мероприятий.

На расследование уголовного дела понадобилось несколько дней. В качестве меры пресечения суд избрал арест, — сообщает Медиазона.

О судебных процессах над участниками протестов в Москве сегодня пишет зарубежная пресса.

Репрессии против московской оппозиции, вопреки робким прогнозам, не заканчиваются, пишет Франкфуртер Рундшау, комментируя задержания полицейскими Ильи Азара, вынужденного оставить без присмотра ребенка, Любови Соболь и Николая Ляскина. – На фоне пяти, трех и двух лет колонии, которые получили другие протестующие, «они еще легко отделались», замечает издание. Газета приводит мнение правозащитников, согласно которым за этими репрессиями стоит глава Следственного комитета, который таким образом стремится доказать президенту свою лояльность. Аресты лидеров уличной оппозиции, очевидно, служат тому, чтобы нейтрализовать их на несколько недель и «вымотать в переполненных камерах», заключает издание.

Не имея возможности посадить под административный арест одну из наиболее активных участниц протестов Любовь Соболь, власти применяют к ней повторные штрафы и длительные допросы, — пишет Нью-Йорк таймс.

Издание называет московские протесты крупнейшим проявлением несогласия политикой Владимира Путина после 2012 года.