Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков приговорен к трем годам колонии общего режима

Судья Мария Сизинцева признала его виновным в попытке поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. «Лямки вдавились в подбородок. Было неприятно и больно», — рассказал на суде потерпевший Аскарбек Мадреймов. Сторона обвинения просила отправить Жукова в колонию на 4,5 года. Жуков свою вину не признал. Приговор будет обжалован.

Сегодня же Мещанский районный суд вынесет приговор другому фигуранту, Евгению Коваленко. Его обвиняли в том, что он бросил урну в сторону бойца ОМОНа. Прокурор просит пять лет реального срока.