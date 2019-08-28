Болгарский МИД раскритиковал российскую выставку под названием «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма»

Она должна открыться в Софии. Российское посольство заявляет, что обескуражено подобной реакцией.

«45 лет правления тоталитарного режима» – так в республике воспринимают последствия вступления советских войск на территорию Болгарии в 1944 году. Утверждение об «освобождении» страны в этом контексте в Софии считают «сомнительным» и призывают Россию не высказываться в поддержку этого тезиса. Об этом говорится в заявлении болгарского МИДа. В нем отмечается, что, не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, не следует, цитата, «закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах». Посольство России заявления болгарского МИДа, сделанные до ознакомления с экспозицией, «обескуражили». В диппредставительстве пояснили, что выставка не имеет отношения к политике. Ее единственная цель — ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ, многие из которых лишь недавно были рассекречены.

Заявление болгарского МИДа связано с внутриполитическими неурядицами в Болгарии, — считает член Международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

По словам сенатора, роль России преуменьшается, многие исторические факты извращаются, и это очень обидно.

Ситуация с обвинениями Болгарии в адрес Советского союза выглядит двоякой. СССР победил нацизм в Европе, но действительно установил там свой жесткий режим. Об этом «Эху» рассказал историк Алексей Кузнецов.

Некоторое своеобразие было только лишь в Югославии и в Румынии, отметил Алексей Кузнецов.