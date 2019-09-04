Глава Минздрава Вероника Скворцова обещает в максимально короткие сроки зарегистрировать препарат «Фризиум». Московский эндокринный завод, по её данным, уже закупил 10 тысяч упаковок этого препарата.

В последнее время произошло несколько случаев задержаний матерей тяжелобольных детей, которые приобретали «Фризиум» по Интернету. Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых регламентирован законом.