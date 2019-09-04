Думская комиссия по расследованию вмешательства во дела РФ надеется на помощь Бундестага в организации встречи с DW

Думская комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России надеется на помощь Бундестага в организации встречи с руководством Deutsche Welle. По словам главы комиссии Василия Пискарева, это необходимо для выяснения обстоятельств освещения этим СМИ несогласованных митингов в Москве. Шеф московского бюро немецкой телерадиокомпании был приглашен сегодня на заседание комиссии, однако не пришел.