Аэропорт «Пулково» добивается того, чтобы власти присвоили ему так называемый статус «Открытого неба»

Это сделает воздушная гавань самой привлекательной в России для лоукостеров.

До конца этого года Минтранс должен принять решение по обращению аэропорта «Пулково». Речь идёт о том, чтобы присвоить воздушной гавани пятую или даже седьмую свободу воздуха. Первый статус даёт право иностранным авиакомпаниям при полёте из одной страны в третью без препятствий приземляться в России и брать здесь пассажиров и грузы. Второй статус – такого в нашей стране нет пока ни у одного аэропорта – позволит авиакомпаниям летать из Петербурга в те страны, где у них нет отдельного юридического лица. Из-за этой нормы, например, лоукостер ВизЭир сейчас летает только в Будапешт и Лондон, хотя мог бы открыть рейсы и в другие европейские страны. Вопрос о предоставлении пятой свободы воздуха, по словам представителей «Пулково», можно считать решённым, обсуждение седьмого уровня свободы ещё идёт. В том случае, если аэропорт получит и этот статус, пассажиропоток, согласно прогнозам, до 2025 года может практически удвоится: с 20 миллионов человек в год до 35.

Ранее российский лоукостер «Победа» отказался от международных рейсов из Пулково. В авиакомпании пожаловались на погранслужбу ФСБ, которая слишком долго проверяет самолёты и тем самым срывает график полётов.