Московский эндокринный завод закупил около 10 тысяч упаковок незарегистрированного в России «Фризиума»
За заказ через интернет этого противосудорожного препарата ранее задерживали матерей детей, страдающих эпилепсией.
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро восстановить регистрацию «Фризиума», заверила глава ведомства Вероника Скворцова. Она отметила, что потребность в данном препарате испытывают 3 тысячи детей. О закупке незарегистрированных лекарств от судорог, которые считаются психотропными и запрещенными к обороту в России, в правительстве объявили в конце августа.
Московский эндокринный завод также обещал закупить к октябрю по 10 тысяч упаковок фенобарбитала, медозалама и диазепама в формах, которые не производятся в России.
Этим летом в Москве задержали двух женщин, которые купили «Фризиум» в интернете для своих неизлечимо больных детей. Их заподозрили в контрабанде запрещенных веществ. После этого несколько десятков матерей попросили президента Владимира Путина разрешить проблему с получением противоэпилептических препаратов.
Между тем, в компании Sanofi, производящей «Фризиум», сказали, что пока не получала обращений от Минздрава о восстановлении регистрации. Там отметили, что процедура может занять около двух лет.