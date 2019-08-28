Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии по «московскому делу»

Тверской суд Москвы приговорил к трем годам общего режима Кирилла Жукова, который, по версии следствия, дотронулся до забрала шлема росгвардейца. Судья Мария Сизинцева признала Жукова виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Прокуратура просила назначить в качестве наказания 4,5 года колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре из-за отсутствия доказательств того, что потерпевший испытал боль. Приговор будет обжалован. Сегодня же будет вынесен приговор еще одному фигуранту – Евгению Коваленко, который, по версии следствия, бросил урну в сторону бойца ОМОНа.

«Московское дело» – ярчайший пример прогрессирующего беззакония со стороны Кремля. Такое мнение в нашем эфире высказал экономист Сергей Алексашенко.

По мнению Алексашенко, для Кремля сейчас абсолютно неважно, сколько людей окажется в тюрьме.