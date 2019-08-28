Климов: Заявление МИДа Болгарии о роли России в освобождении Европы от нацизма связано с неурядицами в этой стране

Заявление болгарского Министерства иностранных дел о сомнительной роли России в освобождении Европы от нацизма связано с внутриполитическими неурядицами в этой стране. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«У них там непростая ситуация — очень шаткое положение у правящей партии. Оппозиция, ядро которой составляют социалисты и примкнувшие к ним продолжатели дела компартии Болгарии, находятся во внутреннем политическом дискурсе. И в этом дискурсе они многое воспринимают как часть их внутриполитических споров, а не как часть чего-то большего», — считает сенатор.

В свою очередь, Россия относится к событиям Великой Отечественной и Второй мировой войны «совершенно с другой платформы», отметил А.Климов. «Мы видим, как роль России приуменьшается, что очень многое из того, что было на самом деле, извращается. Нам очень обидно, когда искажается роль и значение нашего народа, нашей страны в этой освободительной борьбе с фашизмом», — пояснил он.

Накануне МИД Болгарии выступил с официальным заявлением в связи с проведением в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, в котором говорится о том, что «щиты советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах».

С точки зрения А.Климова, чиновники из болгарского МИДа, «по всей видимости, руководствуясь интересами руководства страны, таким образом реагируют на все, включая эту выставку», которую сенатор назвал «правильной и своевременной».

«Я при случае скажу своим болгарским коллегам: «Что бы там у вас ни происходило, все-таки не раз наша страна вас выручала, русской крови там пролито немало. Давайте-ка не будем одно с другим путать. Вы там своими делами занимайтесь, но при этом не трогайте нашу общую историю», — заключил А.Климов.