Орешкин: Высокие доходы и производительность труда – условия, при которых РФ может перейти на 4-дневную рабочую неделю

Высокие доходы населения и производительность труда – главные условия, при которых Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, — считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

О возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю впервые заявил год назад премьер Медведев. Это предложение поддержали профсоюзы при условии сохранения зарплат.

Медведев поручил Минтруду до 30-го сентября оценить влияние четырехдневной рабочей недели на производительность труда и социальную сферу, — сообщает РБК.