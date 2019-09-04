Медиазона: В МВД есть база, куда вносят всех привлекавшихся к ответственности за нарушение правил проведения митингов

В МВД есть общая база, куда вносят всех привлекавшихся к ответственности за нарушение правил проведения митингов, сообщает «Медиазона» со ссылкой на майора полиции Кудряшова. Он выступил в суде по делу активиста Константина Котова. По словам Кудряшова, база называется «список 35», есть и «список 36» – это футбольные болельщики. Кроме того, существует отдельная категория – те, кто ранее употреблял наркотики.