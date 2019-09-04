Московские суды сегодня продолжат выносить приговоры фигурантам так называемого «московского дела»

Прокуратура просит четыре с половиной года колонии для Кирилла Жукова и пять лет для Евгения Коваленко. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Согласно материалам дела, Жуков дотронулся до забрала шлема росгвардейца, а Коваленко бросил мусорный бак в сторону бойца ОМОНа.

Вчера СК прекратил уголовное преследование еще четырех фигурантов «московского дела» — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова.

СК закрыл дело о массовых беспорядках против студента Высшей школы экономики Егора Жукова — он переведен под домашний арест. Одновременно Жукову предъявлено обвинение в призывах к экстремизму.